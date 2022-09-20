Фильм «Ключи Карелии», созданный при поддержке Segezha Group, стал лауреатом Международного Русского кинофестиваля

В Москве, на церемонии награждения в Большом зале Центрального дома кинематографистов, были объявлены лауреаты VI Международного Русского кинофестиваля.

В конкурсную программу вошло более 250 картин из 15 стран, включая Россию, Италию, Швецию, ЮАР и Индию. Всего на участие подали заявки свыше 300 кинематографистов. Кинофестиваль проходил при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

В номинации «Лучший документальный фильм» победа присуждена кинокартине «Ключи Карелии». Проект реализован при содействии Segezha Group, Министерства культуры Российской Федерации, фонда «Древо Жизни» и правительства Республики Карелия. Фильм посвящён русской культуре и русскому эпосу в Карелии. Автор сценария и режиссёр — Дария да Консейсао. Фильм снят на киностудии «Хлеб». В ходе торжественной церемонии Дария да Консейсао выразила в том числе признательность и Segezha Group, благодаря которой удалось воплотить ее творческую идею в жизнь.

«Для меня, как автора, главный посыл нашего фильма — это слова Святого Силуана Афонского — «Святые — соль земли, они — смысл ее бытия, они — тот плод, ради которого она хранится. А когда земля перестанет рождать святых, тогда отнимется у нее сила, удерживающая мир от катастрофы. Я благодарю единомышленников, которые за два года проделали колоссальный труд по созданию фильма, и компанию Segezha Group, поддержавшую наш проект. Мы взглянули на Карелию как на ворота в Русский Север, как на землю, сохранившую исконно русский эпос», — говорит автор сценария и режиссёр Дария да Консейсао.

Через яркие визуальные и музыкальные образы кинолента «Ключи Карелии» знакомит зрителя с целым рядом самобытных культур, колыбелью которых является Республика Карелия. Автор уделяет внимание устному народному творчеству и русскому эпосу в его былинном преломлении. Главные герои — коренные заонежане, хранящие устное народное творчество и возрождающие свой край. Три главы фильма названы: «Ключи от русского Севера», «Ключи от русской святости» и «Ключи от русского эпоса». Они соотносят картину с летописью, пробуждают эпическое сознание зрителя.

«Фильм «Ключи Карелии» — это интересный рассказ о культуре и истории Карелии. В рамках нашей корпоративно социальной стратегии мы поддерживаем культурные проекты, направленные на популяризацию и продвижение бренда территории, где представлены производства компании. Я рада, что фильм удостоился высокой оценки кинокритиков и нашёл отклик в сердцах зрителей. В Сегеже работает наш градообразующий флагман — Сегежский ЦБК, и в этой связи компания большое внимание уделяет развитию города. Мы хотим изменить визуальный облик города, сделать жизнь здесь более качественной и комфортной. Работаем над популяризацией карельской культуры, узнаваемостью местного культурного кода. Компания нацелена также на развитие туризма в Карелии. В этом году в Сегеже открылся первый отель класса 3* под брендом Cosmos Smart, построенный Cosmos Hotel Group совместно с Segezha Group. Это первый объект в городе, который предоставляет сервис международного уровня. Уверена, что многие захотят сюда приехать и откроют для себя уникальную по красоте природу и культуру Карелии», — отмечает Кермен Манджиева, вице-президент по стратегическим коммуникациям и бренду Segezha Group.