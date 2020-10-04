Фильм про финские концлагеря в Петрозаводске опубликован в Сети (ВИДЕО)

В республике ко Дню освобождения карельской столицы от фашистских захватчиков подготовлен видеопроект "Оккупированное детство", рассказывающий о финских концентрационных лагерях.

Централизованная библиотечная система выпустила видеопроект "Оккупированное детство", приуроченный к 79-й годовщине начала оккупации Петрозаводска. Об этом информирует пресс-центр карельской столицы.

Сообщается, что "Оккупированное детство" - короткометражный документальный фильм о финских концентрационных лагерях, которые были организованы в Петрозаводске в период с 1941 по 1944 годы.

"В создании видеопроекта приняли участие бывшие малолетние узники фашистских концлагерей Алексей Варухин, Антонина Натарьева и Елена Яскеляйнен, артисты Негосударственного авторского театра "Ad LIBERUM" Владимир Елымчев и Елена Сапегина. Часть съёмок проходила в Центре воинской славы Петрозаводска. При подготовке сценария использовались книги из фондов муниципальных библиотек: "Пленённое детство", "Петрозаводск: Хроника трёх столетий, 1703-2003", "Петрозаводск и петрозаводчане в годы Великой Отечественной войны" и другие", - говорится в сообщении мэрии Петрозаводска.

Видеопроект размещен на сайте Youtube, на канале "Муниципальные библиотеки Петрозаводска".

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