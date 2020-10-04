Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Петрозаводске 53-летняя мотоциклистка госпитализирована в тяжелом состоянии после ДТП 1
04.10.2020 15:05
Поработал и хватит: как Музей Карельского фронта закрылся сразу после торжественного открытия 20
04.10.2020 15:23
Водитель сбил выбежавших на дорогу детей в центре Петрозаводска (ВИДЕО) 15
04.10.2020 12:01
Сильные дожди надвигаются на Карелию: МЧС призывает соблюдать осторожность 1
04.10.2020 15:44
Опубликовано видео столкновения мотоциклистки с микроавтобусом в Петрозаводске (ВИДЕО) 3
04.10.2020 16:02

Фильм про финские концлагеря в Петрозаводске опубликован в Сети (ВИДЕО)

Новости. Общество
06:40, 05 Октября 2020
фото: кадр из фильма "Оккупированное детство"
Загрузка...

В республике ко Дню освобождения карельской столицы от фашистских захватчиков подготовлен видеопроект "Оккупированное детство", рассказывающий о финских концентрационных лагерях.

Централизованная библиотечная система выпустила видеопроект "Оккупированное детство", приуроченный к 79-й годовщине начала оккупации Петрозаводска. Об этом информирует пресс-центр карельской столицы.

Сообщается, что "Оккупированное детство" - короткометражный документальный фильм о финских концентрационных лагерях, которые были организованы в Петрозаводске в период с 1941 по 1944 годы.

"В создании видеопроекта приняли участие бывшие малолетние узники фашистских концлагерей Алексей Варухин, Антонина Натарьева и Елена Яскеляйнен, артисты Негосударственного авторского театра "Ad LIBERUM" Владимир Елымчев и Елена Сапегина. Часть съёмок проходила в Центре воинской славы Петрозаводска. При подготовке сценария использовались книги из фондов муниципальных библиотек: "Пленённое детство", "Петрозаводск: Хроника трёх столетий, 1703-2003", "Петрозаводск и петрозаводчане в годы Великой Отечественной войны" и другие", - говорится в сообщении мэрии Петрозаводска.

Видеопроект размещен на сайте Youtube, на канале "Муниципальные библиотеки Петрозаводска". 

Ранее сообщалось, как бутафорский финский концлагерь в Карелии оказался в центре скандала

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.09.2020, 06:40
В Сети появились шокирующие фото из дела поисковика из Карелии Юрия Дмитриева
30.09.2020, 13:18
Парфенчиков высказался о введении дистанционного обучения в школах Карелии
28.09.2020, 10:06
Опрос показал "колоссальное расслоение" между школьниками из-за дистанционного обучения
29.09.2020, 16:57
Верховный суд Карелии отправил Юрия Дмитриева за решетку на 13 лет
28.09.2020, 16:12
Работающим пенсионерам надо повысить пенсии, чтобы их легализовать, считают в Госдуме
04.10.2020, 13:15
Один из двух детей, сбитых в центре Петрозаводска, находится в реанимации

Аналитика

01.10.2020 10:05
Капитал
"Клиники на Чайкиной": экспресс-анализ на COVID-19 всего за 30 минут
"Клиники на Чайкиной" представляют услугу – экспресс-анализ на антигены COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
В Карелии могут появиться частные лесовладельцы 3
29.09.2020 15:46
"Социальный эффект" 1
29.09.2020 12:55
В эпицентре "свинской" деятельности
29.09.2020 12:10
Реболы сказали форелеводству "Нет!"
29.09.2020 09:42
Вся аналитика

Чтиво

02.10.2020 12:50
Личное мнение
"Это было великое закрытие!" 8
Музей Карельского фронта проработал после своего торжественного открытия всего два дня.
Как появился "раб на галерах" и что он "напахал" 17
23.09.2020 11:38
Пять причин посетить магазин "Мегахенд" в Петрозаводске
16.09.2020 14:30
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»