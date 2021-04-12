Финансирование дошкольных программ в малокомплектных школах увеличат в Карелии

Власти Карелии планируют внести изменения в понятие "малокомплектная школа" - под это определение попадет дошкольное образование, которое дети получают в малокомплектной школе.

Решение рабочей группы по усовершенствованию нормативов финансирования общего образования 13 апреля озвучил министр образования и спорта республики Роман Голубев на комитете Законодательного собрания Карелии.

Сегодня в Карелии 32 небольшие малокомплектные школы, в которых обучается 37 групп дошкольников.

Предлагается другой механизм финансирования малокомплектных школ – переход от "подушевого" выделения средств на дошкольные образовательные программы к финансированию по смете, которую предоставляет сам школа. В настоящий момент региональное законодательство не предусматривает такую возможность, а учреждения получают финансирование на дошкольников, исходя из количества детей. Новое понятие изменит эту ситуацию.

Сметное планирование дошкольных программ также коснётся "филиалов" крупных образовательных организаций, в которых обучается небольшое количество детей. Расширение определения позволит оставить за малокомплектным структурным подразделением соответствующее финансирование.

"Считаю необходимым уточнить наше республиканское законодательство. Эти изменения позволят увеличить финансирование малокомплектных школ на 18,8 млн. рублей. Кроме того, мы сможем увеличить финансирование малокомплектных структурных подразделений на сумму порядка 600 тысяч рублей", – подчеркнул Роман Голубев.

Министерство образования и спорта Карелии также проработало предложения республиканского отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов (РО ВОРДИ). Рассматривается финансирование с учётом каждой нозологии обучающегося. Минпросвещения России в настоящий момент разрабатывает единые всероссийские нормативы на образование детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом нозологии в 2021 году, на основе которых планируется организовать финансирование обучения детей "особой заботы" в Карелии.