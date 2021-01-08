Финансисты сравнили пенсии в СССР с российскими

Эксперты сравнили покупательную способность советских пенсий с современными российскими, но пришли к разным выводам.

Об этом пишет газета "Московский комсомолец".

В отличие от текущей ситуации, большинство совестких пенсионеров откладывали с каждой выплаты до половины суммы, а порой и больше, считает профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

По его словам, многие имели подсобное хозяйство, выращивали картошку, могли позволить себе приобретать любые продукты питания, дорогостоящие вещи и даже накопить на подержанный автомобиль. Услуги ЖКХ стоили тогда копейки, отметил Сафонов.

По его расчетам, советские пенсии по своей покупательной способности были сравнимы с сегодняшней средней заработной платой в РФ: это примерно 40 тысяч рублей.

Другую оценку дал коллега Сафонова по Финансовому университету профессор Алексей Зубец.

Он напомнил, что литр бензина при советской власти стоил 30 копеек, сейчас – 50 рублей. Так называемый "переводной коэффициент" составляет около 1200. Нынешняя средняя пенсия в 15 тысяч – это около 100 рублей на советские деньги, а в те времена размер пенсии составлял, в среднем, около 70 рублей.

Вместе с тем, на взгляд Зубца, если брать тогдашние и сегодняшние цены на основные продовольственные товары, и если сопоставлять пенсии по платежеспособности, то это примерно одни и те же величины.

Можно разделить условные 90 рублей советской пенсии на 30 копеек (цена литра молока) и получить 300 бутылок. Сегодня, при средней пенсии в 15 тысяч рублей и цене молока в 50 рублей, получатся те же самые 300 бутылок.

Кроме того, какие-то вещи, прежде всего, жилье и одежду, в советские годы нельзя было купить даже за большие деньги, отметил эксперт.

"Да, во времена СССР коммунальные услуги были заметно дешевле, но сегодня у многих пенсионеров есть по ним льготы. Проводить сравнение по продовольствию можно лишь с огромной натяжкой, поскольку встает вопрос доступности, дефицита, стояния в очередях, и так далее", - рассуждает член Совета Конфедерации труда России Павел Кудюкин.

По его словам, необходимо также учесть, что в советскую эпоху соотношение цен между продовольственными и непродовольственными товарами было другим. Последние были менее доступными, чем сейчас. Скажем, самый бюджетный автомобиль "Запорожец" стоил 5600 рублей, при средней пенсии в 70-80 рублей копить на него пришлось бы вечность. Как правило, личный транспорт приобретался по талонам, распределяемым в профкоме. Поэтому измерение в буханках хлеба или пачках соли не дает адекватной общей картины.