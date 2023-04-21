Финансовая организация в Карелии подала в суд на судебного пристава

Правосудие оказалось на стороне представителя закона, сообщили в Питкярантском городском суде.

Частная компания, ООО МФК «ОТП Финанс», обратилась в суд с иском признать незаконным бездействие судебного пристава.

В заявлении указано, что в ноябре 2022 года в отделение приставов Питкярантского района направили документы о взыскании долга с физического лица. Судебный пристав-исполнитель возбудил исполнительное производство, которое не исполнено до сих пор.



Истец считает, что в УФССП Карелии слишком долго не принимали мер принудительного характера, постановление об удержании из зарплаты должника не направлено по месту работы, приставы не проверили состояние дел должника и его супруги, не запретили ему выезд из страны.



Суд отказал ООО МФК «ОТП Финанс» в удовлетворении иска, поскольку пристав-исполнитель предпринимал необходимые меры, направленные на взыскание долга.

Решение не вступило в законную силу, отметили в судебной инстанции.