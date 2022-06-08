Финансовую поддержку бизнеса обсудят на планерке в администрации Петрозаводска

В мэрии расскажут об итогах конкурса на предоставление субсидий для предпринимателей.

В понедельник, 4 июля, на открытом планерном совещании в администрации Петрозаводска обсудят итоги конкурса на предоставление субсидий для предпринимателей в 2022 году. С докладом выступит заместитель председателя комитета экономического развития – начальник управления экономики и инвестиционной политики комитета экономического развития Наталья Иванычева.

В Петрозаводске в этом году на поддержку бизнеса будет выделено более 150 млн рублей – средства республиканского и городского бюджетов. Весной в администрацию города поступило почти 800 заявок от предпринимателей и самозанятых. Конкурсная комиссия, в которую входят специалисты комитета экономического развития, Агентства занятости населения Петрозаводска и Торгово-промышленной палаты определили 627 победителей. 592 представителя малого и среднего бизнеса получат субсидии, а 35 начинающих предпринимателей – гранты.

Совещание начнется в 10.00. Прямая трансляция мероприятия будет доступна по ссылке.