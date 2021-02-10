Финское правительство планирует подготовить законопроект об этом к концу нынешней недели.

Финляндия намерена ввести обязательное тестирование на коронавирус на границе. Как сообщило Yle со сслыкой на финского премьер-министра Санну Марин, правительство страны планирует подготовить законопроект об этом к пятнице, 12 февраля.

По оценкам Ведомства здравоохранения и социального развития Финляндии, к маю половина всех новых случаев заболевания будет вызвана заражением мутировавшим штаммом коронавируса. При этом финские власти поставили перед собой цель привить два миллиона жителей страны до осени. Сейчас в Финляндии проживает более 5,5 миллиона человек.