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Финляндия не откроет границу для российских туристов до улучшения ситуации с коронавирусом

Новости. Общество
09:49, 11 Ноября 2020
фото: © "Столица на Онего"
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Россия не попала в зеленый список стран, которые могут рассчитывать на возобновление туристических поездок в ЕС.

Финляндия не откроет границу для российских туристов до улучшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом. А готовящийся в стране закон о туризме рассчитан на Европейский союз и те государства за его пределами, где наблюдается благополучная эпидемическая обстановка.

Как сообщила Yle, с такими разъяснениями выступила Пограничная служба Финляндии. В зеленый список стран попали Макао, Китай, Таиланд, Австралия, Гонконг, Руанда, Новая Зеландия, Сингапур, Япония и Южная Корея. Из-за плохой эпидемической ситуации России в этом списке нет. А Финляндия не имеет права самостоятельно принимать решения об открытии внешних границ ЕС в условиях пандемии. 

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