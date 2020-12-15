Финляндия останется закрытой для российских туристов до 12 января

Правительство Финляндии продлило ограничения на въезд до 12 января 2021 года из-за резкого роста числа случаев коронавируса во многих странах мира.

Как говорится в заявлении кабмина страны, несмотря на то, что количество новых случаев заболевания в Финляндии стало расти осенью "после спокойной летней ситуации", разрыв между эпидемиологической ситуацией в Финляндии и многих других странах в последнее время резко увеличился.

"Таким образом, ослабление ограничений не оправдано", — резюмируют финские власти.

Как отмечает Ассоциация туроператоров, говоря об ограничениях, финские власти в первую очередь имеют ввиду въезд путешественников из стран Шенгенского соглашения, ЕС и Великобритании, за некоторым исключением на границах с Норвегией, Швецией и Эстонией. Речь о России пока не идет даже теоретически.

На текущий момент ограничения на внешнее приграничное движение со странами, не входящими в Шенгенскую зону, сняты лишь для семи стран с благоприятной эпидемиологической обстановкой. В "зеленом списке" Австралия, Япония, Руанда, Южная Корея, Сингапур, Таиланд и Новая Зеландия.

Для попадания в "зелёный список" Финляндии заболеваемость в стране отправления не должна превышать 25 случаев заражения COVID-19 на 100 тыс. населения за последние 14 дней. Наша страна из-за высокого уровня заболеваемости COVID-19 пока далека от такой статистики.