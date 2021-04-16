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Финляндия открыла границу для россиян, но на определенных условиях

Новости. Общество
19:40, 17 Апреля 2021
фото: © Столица на Онего
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Власти Финляндии разрешили въезд в страну с территории России для владельцев маломерных судов.

Об этом говорится на официальной странице Генерального консульство Финляндии в СПб Вконтакте.

С 15 апреля по 31 мая разрешается въезд в Финляндию "с целью вывоза и транспортировки маломерных прогулочных судов", пояснили в генконсульстве.

На этом основании можно будет оформить шенгенскую визу.

"Ограничения движения через границу принимается решением Правительства Финляндии, и вышеописанное движение через государственную границу разрешается только через открытые пункты пропуска в рамках их рабочего времени с целью вывоза и транспортировки маломерных прогулочных судов. Пребывание в стране для совершения, например, долгосрочных ремонтных работ судов, не разрешается", - говорится в сообщении.

В генконсульстве также отметили, что "все решения о пропуске через государственную границу всегда принимаются в индивидуальном порядке на пограничном контроле в момент пересечения границы".

"Заранее никаких разрешений оформить невозможно. Лицам, прибывающим в Финляндию за прогулочным судном необходимо при прохождении пограничного контроля документально доказать цель поездки", - добавили в ведомстве.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
врунофф
2021-04-17 20:31:50
Финский рис терзается смутными сомнениями..
udo
2021-04-17 20:10:06
Не актуально. Как они без наших денег проживут?
театральный критик
2021-04-17 19:47:09
Сыр можно в спас жилеты и спасательные круги напихать
nae
2021-04-17 19:42:59
А как же быть с целью вывоза кисломолочных продуктов и напитков на основе арабики?
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