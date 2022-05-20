Финляндия планирует усилить безопасность государственной границы

Власти страны также рассматривают возможность строительства заграждений в пограничной зоне.

Финляндия собирается внести поправки в закон об охране государственной границе для усиления ее безопасности. Как сообщило в пятницу МВД республики, поправки помогут подготовиться к «гибридному влиянию» на госгранице, которое включает среди прочего массовый приток мигрантов. Об этом информирует ТАСС.

«Можно предположить, что число людей, стремящихся попасть в Европу, будет оставаться высоким, а миграция будет использоваться как средство политического давления», — говорится в сообщении ведомства.

Финляндия намеревается централизовать прием заявлений о предоставлении убежища в отдельно выделенных пунктах пересечения границы. Также власти страны рассматривают возможность строительства заграждений в пограничной зоне.

Согласно сообщению МВД республики, Финляндия готовится к гибридному влиянию на границе как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.