Финляндия разрешила въезд в страну для сдачи экзаменов

Прежние ограничения на въезд действуют до середины июня.

Власти Финляндии включили в список оснований для въезда в страну участие во вступительных экзаменах в финских учебных заведениях, если экзамены нельзя сдать дистанционно. Как пишет Yle, теперь эта причина будет считаться веской для пропуска через границу.

Вместе с тем, в Пограничной службе Финляндии отметили, что прежние ограничения для въезда в страну, введенные из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, остаются действующими, как минимум, до середины июня. Одной только справки о негативном результате теста на ковид для этого недостаточно.