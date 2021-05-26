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Финляндия разрешила въезд в страну для сдачи экзаменов

Новости. Общество
10:30, 27 Мая 2021
фото: ©Столица на Онего

Прежние ограничения на въезд действуют до середины июня.

Власти Финляндии включили в список оснований для въезда в страну участие во вступительных экзаменах в финских учебных заведениях, если экзамены нельзя сдать дистанционно. Как пишет Yle, теперь эта причина будет считаться веской для пропуска через границу.

Вместе с тем, в Пограничной службе Финляндии отметили, что прежние ограничения для въезда в страну, введенные из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, остаются действующими, как минимум, до середины июня. Одной только справки о негативном результате теста на ковид для этого недостаточно.

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Комментарии

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кир
2021-05-27 10:40:55
Не может стареющая страна без притока свежей биомассы.
Off
2021-05-27 10:46:46
кир, Чо сидишь ? пора на помойку , кото голодает .
Гость
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