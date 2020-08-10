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Финляндия вводит обязательное прохождение карантина для прибывающих из страны с плохой эпидемиологической ситуацией

Новости. Общество
18:20, 11 Августа 2020
фото: Столица но Онего
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Несоблюдение обязательного карантина повлечет за собой наказание - от денежного штрафа до трех месяцев тюрьмы.

Правительство приняло решение значительно ужесточить меры контроля по части пассажиров, прибывающих в Финляндию из-за рубежа, сообщает новостной портал Yle.

Как заявила министр по вопросам семьи и базовых социальных услуг Криста Киуру (СДП), на границе, в случае необходимости, будет осуществляться обязательная проверка на коронавирус всех пассажиров, которые прибывают из стран с плохой эпидемиологической ситуацией.

Также финские власти будут получать информацию о всех транзитных пассажирах.

Киуру также сообщила о введении обязательного карантина для людей, прибывающих из стран с плохой эпидемиологической ситуацией. Нарушение карантина повлечет за собой наказание – от денежного штрафа до трех месяцев тюрьмы.

Глава отдела здоровья и безопасности Ведомства здравоохранения и социального развития THL Мика Салминен заметил, что обязательный карантин должен касаться и паромов, прибывающих из Швеции, так как Швеция входит в число стран с плохой эпидемиологической ситуацией.

Россия тоже входит в число стран с плохой эпидемиологической ситуацией, поэтому из заявления правительства можно сделать вывод, что прибывающие из России также будут вынуждены отправиться на обязательный карантин.

Ранее сегодня пришла информация о том, что на самолете из Скопье, прилетевшим в Турку, было выявлено 24 инфицированных.

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