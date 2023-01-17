Финляндия закрывает отделение генконсульства в Мурманске

МИД Финляндии сообщил о временном закрытии генконсульства в Мурманске.

Финляндия временно закроет отделение генконсульства в Мурманске в связи со значительным сокращением основных задач представительства, сообщает в среду финский МИД. Об этом пишет РИА Новости.

«Министерство иностранных дел приняло решение о временном закрытии Мурманского представительства, которое действует при Генеральном консульстве в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении финского внешнеполитического ведомства.

Временное закрытие представительства означает, что его деятельность будет приостановлена до дальнейшего уведомления. По оценкам министерства иностранных дел, в настоящее время Финляндия не нуждается в представительстве в Мурманске в связи со значительным сокращением основных задач представительства. При необходимости офис может быть открыт позже, уточнили во внешнеполитическом ведомстве.

Мурманское представительство было создано в 1992 году. В течение трех десятилетий оно занималось вопросами въезда, двусторонними связями и развитием регионального и приграничного сотрудничества.

«Решение МИДа касается только Мурманского представительства. Другие представительства Финляндии в России продолжат свою деятельность», — подчеркивают в МИД.

На Северо-Западе России Финляндию представляет генеральное консульство в Санкт-Петербурге и действующее при нем представительство в Петрозаводске.

В настоящее время ведется подготовка к временному закрытию офиса в Мурманске, уточняется в сообщении. Визовый центр VFS Global в Мурманске продолжает обслуживать клиентов, и заявления на получение шенгенских виз в Финляндию могут подаваться, как и прежде, в рамках существующих ограничений на въезд. По другим вопросам, которые ранее решались в мурманском офисе, клиенты могут обращаться в генеральное консульство в Санкт-Петербурге, подчеркивается в сообщении.