Инцидент произошел в районе Порвоо.

Финляндия заподозрила Россию в нарушении воздушного пространства. Как утверждает министерство обороны соседней страны, инцидент произошел сегодня утром в районе города Порвоо.

Финская сторона приступила к выяснению обстоятельств случившегося. Как сообщила Пограничная служба Финляндии, расследование инцидента займет около недели.