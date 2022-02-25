Финляндию на Евровидении представит группа The Rasmus

В 2014 году финские музыканты выступали на фестивале в Карелии.

В нынешнем году на международном песенном конкурсе Евровидение, который пройдет в мае в итальянском городе Турине, Финляндию представит одна из самых известных финских групп The Rasmus. Как пишет Yle, она стала победителем национального отбора — «Конкурса новой музыки» UMK.

Финские музыканты знакомы и карельской публике. В 2014 году группа выступала на музыкальном фестивале «Воздух» в Петрозаводске. «Реки, озера, леса у вас такие же, как в Финляндии. Они напоминают нам нашу дачу. В Карелии живут наши друзья, мы время от времени их навещаем», — признались тогда музыканты.

Россия в этом году в Евровидении не участвует. Она была отстранена организаторами конкурса, после чего ВГТРК, Первый канал и Радиодом «Останкино» заявили о выходе из Европейского вещательного союза.