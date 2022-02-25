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Финляндию на Евровидении представит группа The Rasmus

Новости. Общество
09:52, 28 Февраля 2022
фото: © Информагентство «Республика». The Rasmus, «Воздух» 2014.

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В 2014 году финские музыканты выступали на фестивале в Карелии.

В нынешнем году на международном песенном конкурсе Евровидение, который пройдет в мае в итальянском городе Турине, Финляндию представит одна из самых известных финских групп The Rasmus. Как пишет Yle, она стала победителем национального отбора — «Конкурса новой музыки» UMK.

Финские музыканты знакомы и карельской публике. В 2014 году группа выступала на музыкальном фестивале «Воздух» в Петрозаводске. «Реки, озера, леса у вас такие же, как в Финляндии. Они напоминают нам нашу дачу. В Карелии живут наши друзья, мы время от времени их навещаем», — признались тогда музыканты.

Россия в этом году в Евровидении не участвует. Она была отстранена организаторами конкурса, после чего ВГТРК, Первый канал и Радиодом «Останкино» заявили о выходе из Европейского вещательного союза.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2022-02-28 10:58:17
Пофиг.
User
2022-02-28 10:54:41
Россию уже представила группа "The Ozero".
кир
2022-02-28 11:04:03
User, сторожи и не отвлекайся на безделье.
Изя
2022-02-28 10:19:45
Россиянам это уже не актуально ))) :)
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