Финн неудачно попытался ввезти в Карелию лосятину

Новости по теме
Загрузка...
Гражданину Финляндии не удалось провезти через границу мясо лося, сообщает территориальное управление Россельхознадзора.
Гражданин Финляндии направлялся в Карелию и пересекал границу в МАПП "Люття". В ходе досмотра ручной клади инспектор управления обнаружил сырую лосятину без маркировки весом 1,8 кг.
Для ввоза сырой животноводческой продукции необходимы разрешение Россельхознадзора и ветеринарный сертификат страны-экспортера, а владелец мяса указанных документов не имел. Как пояснил гражданин Финляндии, он не знал российских законов.
В отношении финна был составлен протокол об административном правонарушении. Мясо лося было возвращено собственником продукции на территорию Финляндии.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
05.12.2018, 12:17
01.12.2018, 10:29
03.12.2018, 11:54
05.12.2018, 17:49
04.12.2018, 19:40
29.11.2018, 19:10
Аналитика
Сегодня 10:26
Обществоведение
В Петрозаводске несколько десятков человек выселяют на улицу.
04.12.2018 10:51
03.12.2018 10:45
29.11.2018 13:34
Чтиво
Сегодня 13:24
Личное мнение
Историк и общественник Андрей Бутвило о том, почему россияне к любым деяниям власти относятся с пониманием и сочувствием.
04.12.2018 16:05
30.11.2018 14:54
30.11.2018 12:29
Медиа
05.12.2018 10:46
Опрос
Сколько вы готовы потратить на подготовку к Новому году?
Комментарии