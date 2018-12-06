Финн неудачно попытался ввезти в Карелию лосятину

Гражданину Финляндии не удалось провезти через границу мясо лося, сообщает территориальное управление Россельхознадзора.

Гражданин Финляндии направлялся в Карелию и пересекал границу в МАПП "Люття". В ходе досмотра ручной клади инспектор управления обнаружил сырую лосятину без маркировки весом 1,8 кг.

Для ввоза сырой животноводческой продукции необходимы разрешение Россельхознадзора и ветеринарный сертификат страны-экспортера, а владелец мяса указанных документов не имел. Как пояснил гражданин Финляндии, он не знал российских законов.

В отношении финна был составлен протокол об административном правонарушении. Мясо лося было возвращено собственником продукции на территорию Финляндии.