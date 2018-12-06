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Новости. Общество
18:40, 06 Декабря 2018
фото: "Столица на Онего"

Финн неудачно попытался ввезти в Карелию лосятину

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Гражданину Финляндии не удалось провезти через границу мясо лося, сообщает территориальное управление Россельхознадзора.

Гражданин Финляндии направлялся в Карелию и пересекал границу в МАПП "Люття". В ходе досмотра ручной клади инспектор управления обнаружил сырую лосятину без маркировки весом 1,8 кг.

Для ввоза сырой животноводческой продукции необходимы разрешение Россельхознадзора и ветеринарный сертификат страны-экспортера, а владелец мяса указанных документов не имел. Как пояснил гражданин Финляндии, он не знал российских законов.

В отношении финна был составлен протокол об административном правонарушении. Мясо лося было возвращено собственником продукции на территорию Финляндии.

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Комментарии

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Хрен с горы
2018-12-06 20:14:06
6 декабря 1917 года Финляндия вышла из состава России и стала ,в дальнейшем, лучшей страной мира.
Финн ,наверное, вёз голодающим людям в районах нашей страны мясо,экологически чистое, ведь недавно по телеку у нас сказали что сосиски и колбасы в России опасны для здоровья,видимо добрый финн услышал это и поехал помочь?!
кир
2018-12-06 20:23:53
Хрен с горы, тебе то что до финнов? Хватит наши законы нарушать и враждебные военные учения с америкосами делать у наших границ. Тебе не нравится - вали к ним.
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