Финна с дровами не пустили в Карелию

Житель Финляндии пытался привезти в Карелию 10 кг колотых сосновых дров, но его оштрафовали за перегруз, сообщили в Управлении Россельхознадзора Карелии.

Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора продолжает выявлять нарушения фитосанитарного законодательства, допущенные гражданами, пересекающими границу в пункте пропуска «Вяртсиля».

Так, 13 февраля житель Финляндии, направляясь в Россию, перевозил с собой дрова колотые сосновые общим весом 10,37 кг, не имея фитосанитарного сертификата. Без такого документа можно ввозить не более 5 кг подкарантинной продукции.

Излишки продукции были возвращены на сопредельную территорию.

А 3 февраля жительница Карелии перевозила с собой упаковку семян клевера белого. 9 февраля гражданка Финляндии везла в ручной клади упаковки семян редиса, моркови, гороха, салата, базилика и других культур. Фитосанитарных сертификатов путешественницы не имели, а без такого документа ввозить семена запрещено

Подкарантинная продукция возвращена на сопредельную территорию.

В отношении граждан составлены протоколы об административном правонарушении.