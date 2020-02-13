Финны будут добывать уран рядом с городом горняков в Карелии

Финская компания Terrafame получила разрешение на добычу урана на руднике в Соткамо, располагающегося неподалеку от Костомукши.

Госсовет выдал горнодобывающей компании Terrafame разрешение на добычу урана на руднике Talvivaara в Соткамо. В соответствии с полученной лицензией, на руднике можно будет производить до 250 тонн урана в год, пишет "Yle".

В настоящее время ни в одной стране ЕС не добывают уран. Финляндия может стать исключением.

Центр ядерной и радиационной безопасности STUK уже прошлым летом вынес решение о том, что препятствий для осуществления планов компании по добыче урана с точки зрения ядерной и радиационной безопасности нет.

При этом есть вероятность, что Финский союз охраны природы обжалует решение Госсовета в Высшем административном суде, считают в "Yle".