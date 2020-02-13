890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Жители Карелии могут получать высокотехнологичную медпомощь, не выезжая за пределы республики 1
13.02.2020 18:20
Музей-заповедник "Кижи" в Карелии предлагает "работу мечты" 4
Сегодня 07:15
Шесть жителей Карелии пострадали в ДТП на трассе 1
Сегодня 09:21
Жители Карелии начали сбор подписей против новой форелевой фермы на Кимасозере 6
13.02.2020 16:21
Два отдела мэрии Петрозаводска могут быть упразднены ради оптимизации 2
Сегодня 09:30

Финны будут добывать уран рядом с городом горняков в Карелии

Новости. Общество
13:08, 14 Февраля 2020
фото: Julia Sieppi / Yle
Загрузка...

Финская компания Terrafame получила разрешение на добычу урана на руднике в Соткамо, располагающегося неподалеку от Костомукши.

Госсовет выдал горнодобывающей компании Terrafame разрешение на добычу урана на руднике Talvivaara в Соткамо. В соответствии с полученной лицензией, на руднике можно будет производить до 250 тонн урана в год, пишет "Yle".

В настоящее время ни в одной стране ЕС не добывают уран. Финляндия может стать исключением.

Центр ядерной и радиационной безопасности STUK уже прошлым летом вынес решение о том, что препятствий для осуществления планов компании по добыче урана с точки зрения ядерной и радиационной безопасности нет.

При этом есть вероятность, что Финский союз охраны природы обжалует решение Госсовета в Высшем административном суде, считают в "Yle".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-02-14 16:02:39
Сначала пламенный трибун Белозерцев поднял массы на борьбу со строительством АЭС в Карелии. УчОные на Пушкинской его поддержали. Он там проводил собрание. В результате строительство в Карелии отменили, а в Финляндии построили эту станцию. В Карелии так и остался дефицит электроэнергии.
Выиграл только пламенный трибун. Он попал на съезд депутатов и закрепился в Москве. Но плохо кончил. Это уже совсем другая история.
Изя
2020-02-14 15:05:23
А наши что не роют и не добывают уран рядом с границей ?? Или мозгов нет или чего нет ( Питкяранты уде хватило ?)???????????
zanoza
2020-02-14 14:50:39
Пусть добывают , это ведь их территория.
новый
2020-02-14 14:27:32
Хде Грета ?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
11.02.2020, 14:06
Новый тракторный завод на месте ОТЗ увеличит производство в 3 раза
09.02.2020, 14:00
Дмитрий Медведев оставил рыбакам из Карелии неприятный "подарок"
12.02.2020, 14:40
Директор школы Петрозаводска пристыдила ученицу за толстые ноги (ВИДЕО)
09.02.2020, 11:46
"Отпетые мошенники" выступили в Петрозаводске (ФОТО И ВИДЕО)
08.02.2020, 11:09
Внедорожники перекрыли дорогу "скорой" в Петрозаводске
07.02.2020, 14:25
Камера вместо квартиры в Испании

Аналитика

12.02.2020 16:20
Политкухня
Конституционные поправки: "Давай сделаем это по-быстрому" 23
На обсуждение президентского законопроекта в парламенте Карелии ушло менее десяти минут.
Индексация в 21 рубль как благодать 7
11.02.2020 17:47
Камера вместо квартиры в Испании 12
07.02.2020 14:25
Борьба с чумой XXI века по-карельски
07.02.2020 12:00
Когда Сегежа навсегда забудет о выбросах с ЦБК?
07.02.2020 11:40
Вся аналитика

Чтиво

13.02.2020 11:35
Без политики
"Костная клиника": в очередь за пиявками
Сегодня разнообразие методик лечения таково, что мы ничему не удивляемся.
"Мамы и монстрики": новинки 2020 года
11.02.2020 14:51
"Прошлое, которое у нас было, живо и работает до сих пор" 5
06.02.2020 14:54
архив чтиво

Медиа

"Политика.Реут": Олег Реут о коррупции в Карелии
12.02.2020 12:17
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»