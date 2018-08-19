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Новости. Общество
11:16, 19 Августа 2018

Финны снова смогут ездить за дешевым бензином в приграничные районы России.

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Компания, которая теперь работает на трех из десяти закрывшихся в начале лета заправках, основана бывшим поставщиком топлива для обанкротившейся "Выборгской топливной компании".

В этом году в Выборге и Светогорске закрылось рекордное количество автозаправочных станций. Оптовая стоимость топлива весной и в начале лета поднялась настолько, что предприниматели уже не могли повышать цены для конечного потребителя, и им пришлось расстаться с бизнесом, пишет Yle.

В конце июня ситуация для финских любителей заправиться дешевым бензином в России стала особенно критичной, поскольку "Выборгская топливная компания" (ВТК) была вынуждена закрыть свои АЗС, в том числе в Светогорске, расположенном ближе всего от границы с Финляндией.

Сейчас часть этих станций вновь открылась, но работает на них уже другая компания. Петербургское акционерное общество "БалТоп", которое занимается оптовой торговлей нефтепродуктами, основало предприятие "Нордлайн", арендовавшее три заправки в Светогорске и Выборге. Пока они продолжают работать под брендом ВТК.

По словам директора по продажам "Нордлайн" Яна Сафиулина, компания планирует открытие еще двух заправочных станций на территории Выборгского района. Он надеется, что на эти АЗС, в особенности на станцию в Светогорске, в скором времени вернутся финские клиенты, но уже сейчас на них продается порядка миллиона литров топлива в день – больше, чем на среднестатистической финской заправке.

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