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Финские медики призвали свои власти впускать в страну россиян, привитых «Спутником V»

Новости. Общество
16:31, 24 Сентября 2021
фото: Михаил Охлопков / ВК

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Правительство Финляндии не одобрило российскую вакцину «Спутник V» и не разрешило привитым въезжать в страну без ПЦР-теста, но специалисты Национальной службы здравоохранения и социального обеспечения страны (THL) считают иначе.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на финское издание Yle.fi.

THL направил письмо в Минздрав Финляндии, в котором выступил в поддержку разрешения въезда для привитых «Спутником V». В нем говорилось, что привитые «Спутником V» для свободного въезда в Финляндию должны привиться еще одной вакциной, признанной в Европе, а THL не рекомендовал вводить вакцины Pfizer или Moderna тем, кто уже привит «Спутником».

«Если вакцинация, произведенная «Спутником V», не признается, это приведет к значительной нагрузке на пункты тестирования на границе. В дополнение к этому в сложную ситуацию попадут много путешествующие люди, привитые «Спутником V», — говорится в письме.

«По результатам исследований вакцина «Спутник V» оказалась такой же эффективной и безопасной, как и два продукта, произведенных по той же технологии, одобренных Европейским управлением по лекарственным средствам (вакцины AstraZeneca и Jansen). THL не считает, что лица, вакцинированные «Спутником V», представляют угрозу обострения эпидемии коронавируса в Финляндии», — считают в THL.

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