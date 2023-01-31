Общее число пересечений российско-финляндской границы на этом пункте пропуска осталось на прошлогоднем уровне.

Финские пограничники не пропустили в январе 21 человека через МАПП «Вяртсиля-Ниирала». Как пояснили в Пограничной службе Финляндии, у граждан не нашлось достаточных оснований для въезда в страну.

В целом, общее число пересечений российско-финляндской границы на этом пункте пропуска осталось примерно на прошлогоднем уровне. Если в январе 2022 года оно составляло 18 543, то в январе 2023 года выросло до 18 727.