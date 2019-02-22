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Новости. Общество
11:27, 22 Февраля 2019
фото: www.facebook.com/rajavartiolaitos/

Финские пограничники обвинили российскую таможню в очередях на границе

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Пограничная служба Финляндии утверждает, что введение российскими таможенниками новой информационной системы замедлило пропуск через границу.

На российско-финляндской границе образовались длинные очереди. В их появлении Пограничная служба Финляндии обвинила российскую сторону.

Как утверждают финские пограничники, российская таможня ввела на прошлой неделе новую информационную систему, которая замедлила пропуск через границу. Неудобства уже ощутили на пограничных переходах, расположенных в Ленинградской области. Ожидание в очередях на российско-финляндской границе может достигать нескольких часов.  

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Комментарии

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Ольга
2019-02-22 12:30:00
На финской таможне 5 минут стоишь,обслуживают хорошо, всего несколько человек,на нашей можно 2-3 часа бессмысленно прождать можно,пока одни пообедают,потом другие ,ходят все медленно.как "большие начальники", дурдом и раздражение только вызывают....и зачем их так много? Стучать друг на друга что ли?
dgin
2019-02-22 12:01:39
Потому что у нас проверка тщательнее , чтобы учёные не сбежали за бугор .
David
2019-02-22 11:53:48
Люди везут им реальные деньги, прямые инвестиции, а "эти" устраивают различные проблемы!
petronik
2019-02-22 11:38:40
Все верно. На финской стороне сотрудников в разы меньше, чем на российской, а очереди скапливаются здесь.
Мизантроп
2019-02-22 11:33:26
Чухонцы нихрена не понимают в новых цифровых технологиях, которыми пользуется весь мир и даже Храм на Холме, Пиндостан.
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