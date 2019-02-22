Финские пограничники обвинили российскую таможню в очередях на границе

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Пограничная служба Финляндии утверждает, что введение российскими таможенниками новой информационной системы замедлило пропуск через границу.
На российско-финляндской границе образовались длинные очереди. В их появлении Пограничная служба Финляндии обвинила российскую сторону.
Как утверждают финские пограничники, российская таможня ввела на прошлой неделе новую информационную систему, которая замедлила пропуск через границу. Неудобства уже ощутили на пограничных переходах, расположенных в Ленинградской области. Ожидание в очередях на российско-финляндской границе может достигать нескольких часов.
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