Финские пограничники задержали российского водителя в состоянии наркотического опьянения

У 51-летнего мужчины, въехавшего на территорию Финляндии из Карелии, изъят амфетамин.

На карельском участке российско-финляндской границы задержан гражданин России, которого финские пограничники заподозрили в управлении машиной в состоянии наркотического опьянения. Инцидент произошел 6 октября на многостороннем автомобильном пункте пропуска "Ниирала".

Как сообщила Пограничная служба Финляндии, экспресс-тест россиянина на наркотики оказался положительным, и 51-летнего мужчину направили на обследование, чтобы выяснить содержание наркотических средств в его крови. Кроме того, во время таможенного досмотра у российского водителя были обнаружены 1,6 грамма амфетамина.