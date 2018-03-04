Финские продавцы провели двухминутную забастовку

Работники Prisma в городе Оулу на западе Финляндии прекратили работу на две минуты для того, чтобы выразить свое мнение о готовящемся коллективном трудовом договоре между работодателями и профсоюзами.

В пятницу 2 марта работники Prisma провели экспресс-забастовку.

Потестующие провели требовали достойной оплаты труда и заключения нового трудового договора. Продавцы рассказали журналистам издания Kaleva, что покупатели с пониманием отнеслись к акции протеста, пишет "Фонтанка.Fi".