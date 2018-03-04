Финские продавцы провели двухминутную забастовку

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Работники Prisma в городе Оулу на западе Финляндии прекратили работу на две минуты для того, чтобы выразить свое мнение о готовящемся коллективном трудовом договоре между работодателями и профсоюзами.
В пятницу 2 марта работники Prisma провели экспресс-забастовку.
Потестующие провели требовали достойной оплаты труда и заключения нового трудового договора. Продавцы рассказали журналистам издания Kaleva, что покупатели с пониманием отнеслись к акции протеста, пишет "Фонтанка.Fi".
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