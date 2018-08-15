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Новости. Экономика
14:15, 15 Августа 2018

Финский бизнес готов вложиться в новый МАПП на границе с Карелией

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Финские муниципальные власти и предприниматели борются за то, чтобы пункт пропуска "Париккала", который находится на границе с Карелией, стал международным.

Группа местных бизнесменов активно лоббирует проект и даже готова вложиться в проект МАПП, сообщает "Фонтанка" со ссылкой на газету  Etelä-Saimaa.

Сейчас пункт упрощенного пропуска (временный пункт пропуска) "Сювяоро – Париккала" предназначен для осуществления приграничного сотрудничества, перевозки древесины и другой хозяйственной деятельности. Для пересечения границы им могут воспользоваться только граждане России и Финляндии, запросившие и получившие на это отдельное разрешение.

О своём желании поучаствовать в финансировании важного инфраструктурного проекта 20 предпринимателей заявили министру транспорта Финляндии Анне Бернер 14 августа. Группа готова вложить 100 тыс. евро, что является крайне редкой, если не уникальной инициативой в своём роде.

Однако в сравнении с общей суммой, которая требуется для открытия МАПП "Париккала", это немного. Весь проект оценивается в более чем 20 млн евро и требует 6 млн в год на содержание. Карелия также не раз заявляла о своей заинтересованности в международном пункте пропуска, нота правительства России к правительству Финляндии по изменению статуса этого пункта пропуска была направлена ещё в 2016 году, однако пока власти Суоми не считают проект рентабельным. МВД Финляндии не раз заявляло, что пока турпоток не растёт, нужды в открытии нового международного пункта пропуска нет. В Финляндии за проект активно выступают власти Южной Карелии и Южного Саво. Если проект одобрят, финансовое участие в нём готовы принять муниципалитеты Париккала, Савонлинна и Раутъярви.

Премьер-министр Юха Сипиля в Лаппеенранте на летнем собрании партии "Центр" прямо сказал, что текущие объемы не создают финансовых предпосылок для открытия нового МАПП. В эпоху санкций количество пересечений границы сократилось, и курс рубля, влияющий на количество пассажиров, так же непредсказуем, как и политика России, пишет Etelä-Saimaa. Министр транспорта Бернер отнеслась к инициативе положительно, но для продвижения потребуется как минимум одобрение минфина и МВД Финляндии.

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