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Новости. Общество
15:18, 18 Августа 2018

Финский изобретатель создал плавучую сауну и собрался на ней в путешествие

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Финский изобретатель и бывший инженер NASA Янне Кяпюлехто сконструировал плавучую сауну, которая получает энергию от солнечных батарей, и собирается пересечь на ней Финский залив.

Сауна установлена на платформе, с которой можно прыгать в воду, чтобы поплавать в заливе. Еще на платформе есть зонтик от солнца, а на крыше самой сауны — наблюдательный пункт. Необычное плавсредство дополняют солнечные батареи, от которых питается мотор и электропечь, нагревающая сауну. Они же дают дополнительную тень на платформе.

В путешествие по Финскому заливу Янне берет запасной мотор, спасательную надувную лодку, оборудование для связи и знакомого штурмана. Чтобы преодолеть 80 километров, которые отделяют Хельсинки от Таллина, путешественникам понадобится девять часов. Это время они собираются посвятить сауне, купанию и разговорам, пишет РИА Новости.

Плавучая сауна не слишком маневренная, поэтому в путь Янне отправится только когда в прогнозе будет три безветренных дня подряд – чтобы сауна не перевернулась и не сбилась с курса. Первый день путешественники будут добираться от Хельсинки до Таллина, второй день проведут в эстонской столице, а третий – на пути домой.

 

 

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