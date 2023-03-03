Финский политолог приехал в Петрозаводск с лекцией об ограничениях свободы

Йонас Бекман прочитал студентам ПетрГУ лекции о фальсификации истории и ограничениях свободы.

Финский политолог, правозащитник и общественный деятель Йонас Бекман посетил с 10-днемным визитом Петрозаводск. Об этом рассказал историк Сергей Веригин, директор Института истории, политических и социальных наук ПетрГУ.

В университете Бекман встретился со студентами двух институтов: Института истории, политических и социальных наук и Института экономики и права. Первым финский прочем лекции: «Особенности историографии Второй мировой войны в Финляндии» и «Фальсификация военной истории России и Финляндии в антироссийских информационно-психологических спецоперациях западных спецслужб», тема лекции для будущих юристов звучала так: »«Новые ограничения свободы слова в уголовном законодательстве Западных стран».

Сергей Веригин отметил, что лекции Бекмана вызвали большой интерес у студенческой аудитории.