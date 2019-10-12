Финский суд рассмотрел дело об отмывании более 100 млн евро на "строительстве" дороги в Карелии

Уездный суд в Хельсинки рассмотрел крупнейшее в истории Финляндии уголовное дело об отмывании денег.

Речь идет о строительстве платной скоростной автомагистрали "Онега", которая должна была связать пункт перехода "Сювяоро-Париккала" на карельском участке российско-финляндской границы с Петрозаводском и поселком Вознесенье в Ленинградской области. Соглашение о реализации этого проекта было подписано летом 2013 года экс-главой Карелии Александром Худилайненом и генеральным директором ОАО "Северо-Западный коридор развития" Дмитрием Белкиным в рамках Санкт-Петербургского экономического форума.

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