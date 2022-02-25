Финский завод в Карелии, владелец которого закрывает бизнес в России, пока продолжает работать

Решение финской компании Stora Enso прекратить производство в России пока не привело к закрытию лесопильного завода «Сетлес», расположенного в Карелии.
Об этом «Столице на Онего» сообщили в министерстве экономического развития республики.
По сведениям министерства, завод продолжает работать. Власти Карелии ждут от руководства предприятия разъяснений о дальнейших планах.
ООО «Сетлес» — один из лесопильных заводов компании Stora Enso в России — был построен в поселке Импилахти в 2003 году. На предприятии работает 142 человека.
В 2019–2020 годах там провели модернизацию, что позволило увеличить производственные мощности. Власти Карелии ожидали, что ООО «Сетлес» в 2022 году завершит реализацию проекта по организации лесозаготовок и переработке леса. Под реализацию проекта выделены в долгосрочную аренду лесные участки в Питкярантском районе.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание