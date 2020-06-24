Финский журнал опубликовал статью о попытках исказить историю Сандармоха

Историк из Карелии Ирина Такала развеяла "научную гипотезу" о якобы расстрелянных финнами в Сандармохе советских военнопленных.

Финский журнал Suomen kuvalehti опубликовал 22 июня большую статью карельского историка Ирины Такала "Российские исследователи обвинили финнов в убийстве военнопленных: документы свидетельствуют о систематическом искажении истории ". В этом материале доцент института Истории, политических и социальных наук Петрозаводского государственного университета досконально разбирает гипотезу своих коллег Сергея Веригина и Юрия Килина о том, что на мемориальном кладбище "Сандармох" в окрестностях Медвежьегорска могли быть захоронены советские военнопленные, расстрелянные финнами во время Великой Отечественной войны.



Статья Ирины Такала в Suomen kuvalehti

Как отмечает Такала, для подтверждения этой "научной гипотезы" Российское военно-историческое общество организовало в Сандармохе раскопки в 2018-2019 годах, которые, по оценке историка, были проведены "непрофессионально и без необходимых разрешений, что привело к неодобрению широкого круга граждан". "Результаты исследований останков нескольких раскопанных людей до сих пор не опубликованы, – отметила Ирина Такала. – Многие воспринимают действия Российского общества военной истории и петрозаводских профессоров как попытку переписать историю и изменить смысл Сандармоха".

Доцент ПетрГУ обратилась в своей статье к книге "Загадки Сандармоха", написанной Сергеем Веригиным и петрозаводским журналистом Армасом Машиным и изданной в прошлом году в Финляндии известным пророссийским общественным деятелем Йоханом Бэкманом. Ирина Такала довольно подробно разбирает факты, упомянутые в книге, и приходит к выводу, что ни один из них не является доказательством "научной гипотезы" Веригина и Килина. Более того, Такала приводит в статье конкретные ошибки своего коллеги Веригина, которые она объясняет плохим знанием финских источников.



Ирина Такала и директор Национального музея Карелии Михаил Гольденберг. Фото: Столица на Онего

"Читатель с нетерпением ждет доказательств, подтверждающих эту гипотезу, – пишет Такала. – Интервью, которое предшествовавшее публикации книги, обещало выводы, основанные на уникальных документах из фондов Центрального архива ФСБ. Они должны были доказать факты массовых казней в лагерях, уничтожение останков военнопленных, которых использовали для строительства военных укреплений в районе Медвежьегорска, и казни военнопленных финнами в Сандармохе. Указанные документы представляют собой рассекреченные в 2015 году материалы контрразведки СМЕРШ Карельского фронта, касающиеся деятельности финских лагерей для военнопленных в районе Медвежьегорска 1943–1944 гг. Эти материалы включают в себя записи допросов шести человек и отчеты по ним о пяти лагерях".

Карельский историк напомнила, что эти документы уже появились в Интернете в 2017 году, и с ними может ознакомиться любой желающий. Однако, по словам Ирины Такала, протоколы допросов СМЕРЩа являются специальным источником и требуют тщательной проверки.

"Но даже эти материалы показывают, что расстрелы в Медвежьегорске были, по сути, не массовыми казнями, а скорее – редкими исключениями, – подчеркнула Такала. – В протоколах не упоминается ни одно из мест казни. Они просто описывают на основании показаний допрошенных повседневную жизнь лагерей, их расположение и планы этажей, распорядок дня, места приема пищи и размещения заключенных, управление лагерем и охрану".

Отметим, что мемориальное кладбище "Сандармох" в окрестностях карельского города Медвежьегорска известно во всем мире как место захоронения жертв сталинских репрессий.