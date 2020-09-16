Финского писателя подозревают в сексуальных преступлениях и торговле людьми

Полиция подозревает советника по культуре Вейо Балтцара в многочисленных сексуальных преступлениях: среди жертв были несовершеннолетние.

Согласно данным предварительного следствия, жертвами известного в культурных кругах деятеля стали семь женщин. Некоторым из них на момент преступлений не исполнилось восемнадцати лет, сообщает Yle.



Столичная полиция подозревает советника по культуре и писателя Вейо Балтцара во многочисленных преступлениях сексуального характера, а также в торговле людьми, реализованными при отягчающих обстоятельствах. Среди жертв были также несовершеннолетние.

Преступления совершались с 2004 по 2019 годы в Хельсинки, Эспоо, Раасепори, Суоненйоки и Куопио.

Балтцара подозревают по следующим статьям: торговля людьми, изнасилование и сексуальная эксплуатация несовершеннолетнего при отягчающих обстоятельствах, насилие и угрозы. Предварительное следствие велось в исключительно широком масштабе и длилось более года. За это время было лично опрошено более ста свидетелей и еще порядка пятидесяти допросили по телефону.



Согласно следствию, Балтцар знакомился с девочками и молодыми женщинами в Хельсинки и под разными предлогами приглашал их заняться театральной деятельностью. Балтцар являлся основателем и руководителем театральной группы.

Сначала он на время приглашал жертву погостить у него, а потом предлагал переселиться к нему совсем. Как говорят в полиции, подозреваемый пользовался беззащитностью женщин и их зависимостью от него.

Все предполагаемые жертвы на момент знакомства находились в сложной жизненной ситуации, и Балтцар знал о об их психологической уязвимости.