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Финскую сауну включили в список культурного наследия ЮНЕСКО

Новости. Общество
19:10, 18 Декабря 2020
фото: © pixabay.com
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Финская национальная традиция ходить в сауну попала в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

О включении в список Юнеско финской национальной традиции ходить в сауну говорится в сообщении министерства культуры и образования Финляндии, пишет 47news.

"Купание в сауне является неотъемлемой частью повседневной жизни и праздников, а также благополучия и образа жизни финнов, а также подчеркивает равенство и взаимное уважение между людьми. Традиция сауны – первый элемент Финляндии в Списках нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Это сделает нашу сауну еще более известной во всем мире и уже повышает осведомленность о нашей культуре сауны во всем мире", — отметила министр науки и культуры Анника Саарикко.

Известно, что почти 90% финнов один раз в неделю посещают сауну. При этом в стране их более трех миллионов при населении 5,5 миллиона человек.

Ранее Финляндия не была представлена в данном списке ЮНЕСКО.

Издание напоминает, что в прошлом году в список всемирного наследия предлагали включить новогодние традиции россиян - холодец, оливье и "Иронию судьбы".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2020-12-18 19:19:40
Офф, там все без колготок и даже без трусов . Мужики и бабенки одновременно . :)
Гость
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