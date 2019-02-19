Фирма в Карелии не выплатила работнику около 150 тысяч рублей

Следком Карелии возбудил уголовное дело по факту невыплаты зарплаты.

По версии следствия, в период с 2017 года по 2018 год руководство общества с ограниченной ответственностью при осуществлении коммерческой деятельности не выплачивало заработную плату и другие выплаты своему работнику.

Сумма невыплаченной заработной платы составила более 145 тысяч рублей.

В настоящее время по делу проводится проверка. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 3 лет.