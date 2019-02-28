Фирма в Карелии задолжала сотрудникам около 5 млн рублей

Организация не выплачивала зарплату 81 сотруднику, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, руководство фирмы не выплачивало заработную плату и иные установленные законом выплаты 81 сотруднику данной организации, имея возможность своевременно и в полном объеме производить необходимые выплаты.

Сумма невыплаченной заработной платы и других выплат составила не менее 4,8 млн рублей.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 3 лет