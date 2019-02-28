Фирма в Карелии задолжала сотрудникам около 5 млн рублей

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Организация не выплачивала зарплату 81 сотруднику, сообщили в Следкоме Карелии.
По версии следствия, руководство фирмы не выплачивало заработную плату и иные установленные законом выплаты 81 сотруднику данной организации, имея возможность своевременно и в полном объеме производить необходимые выплаты.
Сумма невыплаченной заработной платы и других выплат составила не менее 4,8 млн рублей.
В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.
Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 3 лет
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