Фирму в Карелии оштрафовали за нарушение санитарных требований

ООО "Агроторг" признали виновным в совершении нескольких административных правонарушений, сообщили на сайте Кемского городского суда.

Было проведено расследование от 28 ноября в отношении ООО "Агроторг" с целью оценки соблюдения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также технических регламентов.

Фирма нарушила требования:

- 13 декабря 2018 года в магазине "Пятерочка" ООО "Агроторг" не функционирует централизованная система водоснабжения. Магазин работал на привозной воде. На момент проверки полы в складском помещении были грязные, на полу находились коробки с фасованными хлебобулочными изделиями;

- в фасовочной комнате была установлена печка для приготовления курицы-гриль, перед приготовлением курица мылась в ведрах.

Учитывая отсутствие отягчающих обстоятельств, судья назначил фирме наказание в виде штрафа в пределах 10 тысяч рублей.

Постановление вступило в законную силу.