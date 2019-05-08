Фирму в Карелии оштрафовали за неправильный прием на работу бывшего чиновника

Организация нарушила антикоррупционное законодательство, сообщили в прокуратуре Карелии.

Бывший высокопоставленный сотрудник администрации Костомукши был трудоустроен в коммерческое общество на должность заместителя директора.

Соответствующее уведомление работодателю бывшего муниципального служащего по последнему месту его службы было направлено не в течение 10 дней с даты заключения трудового договора, а спустя три недели.

Более того, уведомление не содержало обязательных сведений о должностных обязанностях работника и было подписано ненадлежащим должностным лицом – менеджером по персоналу, который не является ни руководителем организации, ни лицом, подписавшим трудовой договор.

Суд оштрафовал фирму на 50 тысяч рублей, руководителя общества – на 20 тысяч рублей.