Фирму в Петрозаводске оштрафовали после приема на работу полицейского

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Организация и ее директор оштрафованы за коррупционное правонарушение, сообщает прокуратура Карелии.
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