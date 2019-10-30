ФНС упрощает бизнесу доступ к налоговому режиму без проверок и отчетности

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Федеральная налоговая служба упростит критерии для подключения компаний к новому режиму налогового контроля — налоговому онлайн-мониторингу, который избавляет бизнес о лишних проверок и отчетности.
Об этом заявила замначальника управления камерального контроля ФНС Марина Крашенинникова на налоговом форуме в Торгово-промышленной палате.
Новый формат налогового контроля заключается в том, что бизнес добровольно открывает налоговым органам доступ к данным о своей финансово-хозяйственной деятельности, а те взамен не проводят выездные и камеральные проверки.
Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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