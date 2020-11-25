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Фолк-группа "Skylark" сняла клип для проекта "Карелия музыкальная" (ВИДЕО)

Новости. Культура
18:20, 25 Ноября 2020
фото: © кадр из видео
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В Карелии продолжается реализация проекта "Карелия музыкальная", в рамках которого снимаются видеоклипы ведущих народных творческих коллективов из 11 районов республики.

Известный фолк-коллектив "Skylark" стал участником проекта, подготовленного к столетию Карелии при поддержке ООГО "Российский Фонд культуры".  В репертуаре группы ирландская, шотландская, валлийская, венгерская и шведская народная музыка. Но центральное место в творчестве занимает карельский и финский фолк. Музыканты виртуозно владеют традиционными инструментами, такими как, кантеле, йоухикко, волынка, бузуки, исполняют народные песни в собственных аранжировках.

Как сообщают организаторы проекта "Карелия музыкальная", все съемки проходят на территории исполнителей с использованием национальных костюмов, чтобы максимально передать местный колорит. 

Проект "Карелия музыкальная" направлен, с одной стороны, на народные творческие коллективы, на вовлечение их в новый вид деятельности, а также на поиск новой аудитории для их творчества. С другой стороны, проект направлен на жителей всей Российской Федерации, поскольку при помощи современного мультимедийного продукта позволит познакомиться с культурой народов Карелии широкому кругу лиц, в том числе молодым людям, которые в эпоху цифрового и визуального мышления лучше всего воспринимает информацию в мультимедийной форме.

Публикация подготовленных в рамках проекта видеороликов продолжиться в ноябре и декабре, каждую неделю новые видеоклипы можно будет найти в официальной группе "Центра народного творчества и культурных инициатив Республики Карелия" в "ВКонтакте", а также на YouTube-канале учреждения. Всего до 10 декабря организаторы опубликуют не менее 30 видеороликов, суммарный охват которых в социальных сетях составит более 300 тысяч просмотров.

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Комментарии

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агрекалчнутый
2020-11-25 18:52:27
бродского наизусть не знают, а туда же - в творчество надо
nae
2020-11-25 19:21:10
агрекалчнутый, протри глаза, они давно уже там, в творчестве.
Гость
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