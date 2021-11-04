Реклама

Фольклорные коллективы Петрозаводска поздравили жителей Карелии с Днем народного единства (ВИДЕО)

Новости. Культура
19:17, 04 Ноября 2021
фото: © Городской дом культуры / ВК

Новости партнеров

Городской дом культуры представил концерт к празднику: «Вместе — целая страна!»

Городской дом культуры в Петрозаводске представил концерт «Вместе — целая страна!», посвященный Дню народного единства.

Городской дом культуры представляет концерт ко Дню народного единства «Вместе — целая страна!»

«Поздравляем всех соотечественников с Днем народного единства! Мы по праву гордимся нашей страной, ее успехами и достижениями, всех нас объединяет чувство гордости за славную историю России. И в этот праздничный день с особенной силой ощущаем, что мы — единый и могучий народ, и цели наши общие и радость наша — одна на всех!» — поздравление было опубликовано на странице Городского дома культуры в социальной сети.

В подготовке праздничной программы приняли участие солисты Музыкального театра Республики Карелия, детские и взрослые фольклорные коллективы.

Подробнее ознакомиться со списком участников концерта можно на странице петрозаводской администрации.

 

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
29.10.2021, 18:48
Что хотят построить по новому Генплану Петрозаводска: самое важное
29.10.2021, 16:41
В Петрозаводске мужчина добежал до поезда и умер
29.10.2021, 09:07
Скандальный «Невский пассаж» в Петрозаводске сносу не подлежит
01.11.2021, 14:22
За десять лет из Карелии уехал целый город
30.10.2021, 08:40
Умерла известный в Петрозаводске врач
02.11.2021, 09:58
Власти Карелии передали инвестору землю под строительство гостиницы на площади Кирова в Петрозаводске

Аналитика

02.11.2021 12:37
Обществоведение
«Что-то красивое» и «что-то промышленное»: чего ждать от нового Генплана Петрозаводска 15
Изменения в Генеральном плане Петрозаводска предусматривают выделение множества участков для жилищной, общественно-деловой и промышленной застройки, вписанных в единую концепцию комплексного развития города.
Проценты в рост: власти подсчитают бедность и духовность населения 4
01.11.2021 14:49
Размеры антикризисных микрозаймов для предпринимателей в Карелии увеличены вдвое
01.11.2021 14:48
За десять лет из Карелии уехал целый город 12
01.11.2021 14:22
Надежда Дрейзис: «Мне нечего бояться» 17
01.11.2021 13:55
Вся аналитика

Чтиво

03.11.2021 16:24
Личное мнение
Дата из Смутного времени 6
Почему за полтора десятка лет День народного единства так не стал для многих россиян праздником.
Были лучшие, а стали худшие? 3
28.10.2021 10:55
«Я — аномалия системы» 12
22.10.2021 10:41
архив чтиво

Медиа

Соревнования по гимнастике «Узоры Карелии-2021»
25.10.2021 13:08
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»