Фольклорные коллективы Петрозаводска поздравили жителей Карелии с Днем народного единства (ВИДЕО)

Городской дом культуры представил концерт к празднику: «Вместе — целая страна!»

Городской дом культуры в Петрозаводске представил концерт «Вместе — целая страна!», посвященный Дню народного единства.

Городской дом культуры представляет концерт ко Дню народного единства «Вместе — целая страна!»

«Поздравляем всех соотечественников с Днем народного единства! Мы по праву гордимся нашей страной, ее успехами и достижениями, всех нас объединяет чувство гордости за славную историю России. И в этот праздничный день с особенной силой ощущаем, что мы — единый и могучий народ, и цели наши общие и радость наша — одна на всех!» — поздравление было опубликовано на странице Городского дома культуры в социальной сети.

В подготовке праздничной программы приняли участие солисты Музыкального театра Республики Карелия, детские и взрослые фольклорные коллективы.

Подробнее ознакомиться со списком участников концерта можно на странице петрозаводской администрации.