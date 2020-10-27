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Фонари в сквере Петрозаводска - "безликая серость с торчащими болтами"

Новости. От читателей
08:05, 28 Октября 2020
фото: читатель https://vk.com/podslushanovptz
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Петрозаводчане раскритиковали фонари, установленные в сквере Ивана Молчанова.

В паблике "Подслушано в ПТЗ" горожане опубликовали фото сквера Ивана Молчанова и раскритиковали установленные там фонари.

"К 100-летию Карелии на работы по благоустройству сквера Ивана Молчанова в Петрозаводске были выделены миллионы бюджетных денег, - сообщается в комментарии к фото. - Неужели, получив такие деньги, администрация Петрозаводска не могла утвердить более достойный проект освещения сквера и установить красивые уличные фонари (например с элементами ковки), радующие своим внешним видом горожан и гостей города. Нет! Установлена очередная безликая алюминиевая серость с торчащими болтами, уродующая территорию и ничего кроме депрессии и уныния не вызывающая!"

Ранее горожане возмущались ограждениями, которые власти ради безопасности установили вдоль 50 улиц Петрозаводска.

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Комментарии

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протестанутый
2020-10-28 09:48:50
Надо срочно протестануть и создать питицию
кир
2020-10-28 09:33:10
Пофиг.
Ринат
2020-10-28 09:57:57
@ Говорят смерть убивает человека, но убивает не смерть. Убивает скука и безразличие. @ Ирвин Уэлш. Экстази
Изя
2020-10-28 09:21:53
Это ж кто такую муть придумал вместе отстойными ограждениями ? И всем чинушам на Ленина2 и Ленина 19 пофиг , главное зарплаты себе урвать и ни хрена не делать :)
Njkdez
2020-10-28 08:22:44
Болты гена молоточек выбирал, подружка сити одобрямс выказала. Сладкая парочка, достойная работа, два сапога пара,
Гость
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