Фонари в сквере Петрозаводска - "безликая серость с торчащими болтами"

Петрозаводчане раскритиковали фонари, установленные в сквере Ивана Молчанова.

В паблике "Подслушано в ПТЗ" горожане опубликовали фото сквера Ивана Молчанова и раскритиковали установленные там фонари.

"К 100-летию Карелии на работы по благоустройству сквера Ивана Молчанова в Петрозаводске были выделены миллионы бюджетных денег, - сообщается в комментарии к фото. - Неужели, получив такие деньги, администрация Петрозаводска не могла утвердить более достойный проект освещения сквера и установить красивые уличные фонари (например с элементами ковки), радующие своим внешним видом горожан и гостей города. Нет! Установлена очередная безликая алюминиевая серость с торчащими болтами, уродующая территорию и ничего кроме депрессии и уныния не вызывающая!"

Ранее горожане возмущались ограждениями, которые власти ради безопасности установили вдоль 50 улиц Петрозаводска.