11:33, 25 Мая 2018
Фонд развития моногородов призвал власти Карелии усилить работу по поиску инвесторов в "Надвоицы"
По теме
Загрузка...
Первые два потенциальных резидента промышленного парка "Надвоицы" начинают строительство цехов для производства продукции металлобработки и швейной продукции.
Генеральный директор Фонда развития моногородов Илья Кривогов сказал, что в "Надвоицы" было направлено 225,5 млн рублей.
"Теперь задача республики до конца 2018 года наполнить парк резидентами, что станет свидетельством эффективности использования средств, предоставленных Фондом. Первые шаги Карелия уже сделала: Надвоицы заинтересовали несколько инвесторов. Сейчас важно усилить работу в этом направлении", – сказал глава Фонда.
Подробнее читайте на "Вестях Карелии".
По теме
Выбор читателей
21.05.2018, 10:29
20.05.2018, 12:33
23.05.2018, 09:19
22.05.2018, 13:04
19.05.2018, 12:48
21.05.2018, 11:42
Аналитика
24.05.2018 10:20
Политкухня
Развитие районных больниц, профилактической медицины и онкопомощи, строительство яслей, детских садов и школ, повышение реальных доходов граждан, рост экономики, решение экологических проблем – эти задачи, которые обозначил президент страны, станут приоритетными для партии "Единая Россия".
23.05.2018 13:50
22.05.2018 16:24
22.05.2018 13:04
21.05.2018 11:42
Чтиво
21.05.2018 12:37
Без политики
Именно так сказал о военно-патриотических играх на кубок АО "ПСК" один из участников. И с ним нельзя не согласиться: в минувшую субботу в Сортавале на территории городского парка одновременно сошлись хорошая погода, хорошее настроение и желание у школьных команд показать свою сноровку и победить.
21.05.2018 11:18
12.05.2018 09:37
Медиа
21.05.2018 09:49
Опрос
Поддерживаете ли вы повышение пенсионного возраста в России?
Комментарии