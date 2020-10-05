Фонд защиты дольщиков окажет помощь жителям Карелии, пострадавшим от горе-застройщиков

Жители республики, вступившие в долевое строительство и пострадавшие от действий недобросовестных застройщиков, могут получить помощь и консультацию.

Как сообщили в Минстрое Карелии, обманутые дольщики могут обратиться в Унитарную некоммерческую организацию "Фонд защиты прав участников долевого строительства Республики Карелия" (Фонд защиты дольщиков).

Адрес организации: Петрозаводск, Ленина 22а, 2 этаж, кабинет 12.

Режим работы: Понедельник-четверг с 9 до 17 часов 15 минут, пятница - с 9 до 16 часов, обед с 13 до 13 часов 45 минут.

Ввиду принимаемых мер по профилактике COVID-2019, прием граждан ведется по предварительной записи по тел. 8 (8142) 599979. Граждане допускаются на личный прием в защитных масках, санитарная обработка рук посетителей обязательна.