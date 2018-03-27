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Новости. Общество
06:40, 27 Марта 2018

Фонд ЖКХ обеспокоен расселением аварийного жилья в Карелии

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В Москве состоялось очередное заседание наблюдательного совета Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Как сказал на заседании заместитель генерального директора Фонда Олег Рурин, целевые показатели 2014-2017 годов выполнены на 98,64%.

"Программу завершили досрочно, в 2015-2016 годах, 14 субъектов РФ, до 1 сентября 2017 года – 44 региона, до 1 марта 2018 года еще 13 регионов реализовали программные мероприятия в полном объеме, на сегодняшний день в 12 субъектах РФ эта работа еще продолжается", - сказал Олег Рурин

По его словам, для полного завершения программы необходимо расселить 180 тыс.кв.м. аварийного жилья и предоставить новые квартиры 11 тыс. гражданам.

По его словам, наиболее серьезная ситуация с реализацией программы продолжает оставаться в Республике Карелия (расселено 74% аварийного жилья от целевого показателя) и Республике Тыва (23%).

Председатель наблюдательного совета Фонда ЖКХ Сергей Степашин заявил о необходимости скорейшего завершения программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года, обеспечения граждан благоустроенным жильем, отвечающим необходимым требованиям строительства, и осуществления постоянного контроля за качеством, отметили в пресс-службе Фонда.

 

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