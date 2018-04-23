Фонд ЖКХ: В Карелии критическая ситуация с расселением аварийного жилья

Фонд содействия реформированию ЖКХ провел селекторное совещание с республиками Карелия и Коми по теме реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

По данным пресс-службы Фонда ЖКХ, комментируя ситуацию с реализацией программы по переселению граждан из аварийного жилья в Карелии, первый заместитель гендиректора Фонда Владимир Талалыкин отметил, "что с декабря 2017 года по сегодняшний день в республике не введено ни одного квадратного метра жилья, и это критическая ситуация".

Министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Карелии Олег Ермолаев сказал, что на сегодняшний день в регионе расселено 92 тыс.кв.м. аварийного жилья, введено в эксплуатацию 100 тыс.кв.м. жилья. Он проинформировал участников совещания, что в регионе есть ряд построенных многоквартирных домов, в которых выявлены нарушения по качеству. В частности, в поселке Рабочеостровске строительные дефекты в 24-квартирном доме должны быть устранены застройщиком до конца апреля. По ряду объектов должно быть выполнено благоустройство придомовых территорий.

Также Олег Ермолаев рассказал, что в мае текущего года должны быть заключены контракты по приобретению жилых помещений на вторичном рынке жилья.

"Владимир Талалыкин заявил, что до 1 октября 2018 года в регионе должны быть полностью завершены программные мероприятия 2014-2017 годов, и до конца 2018 года необходимо решить вопрос по расселению вновь выявленного аварийного жилья", - отметили в пресс-службе Фонда.

Первый заместитель генерального директора Фонда ЖКХ напомнил участникам мероприятия, высшие должностные лица субъектов РФ раз в полугодие должны отчитываться перед президентом России по результатам личного контроля за устранением выявленных недостатков жилых помещений в многоквартирных домах, построенных по программе расселния. Кроме того, на правительственном уровне принято решение о применении штрафных санкций в отношении регионов, нарушивших сроки и параметры реализации программных мероприятий.

Подводя итоги селекторного совещания, Талалыкин подчеркнул, что ситуация с реализацией в ряде субъектов РФ программы по переселению граждан из аварийного жилья остается на контроле Фонда ЖКХ. Будет продолжено проведение селекторных совещаний и выездных проверок в регионах. В частности, в мае 2018 года мониторинговые мероприятия запланированы в Карелии.