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Новости. Общество
21:05, 23 Мая 2019
фото: © Григорий Сысоев/ТАСС

Forbes назвал самого богатого наследника в России

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Журнал Forbes признал самым богатым наследником в России Юсуфа Алекперова — сына президента "Лукойла" Вагита Алекперова.

Наследство Юсуфа составляет $21,8 млрд. Отмечается, что он не работает в "Лукойле" и занимается своим бизнесом, но по завещанию он получит принадлежащий отцу пакет акций компании, однако управлять ею не будет, сообщают "Известия".

В марте Forbes опубликовал список самых богатых холостяков России. В их число вошли 14 бизнесменов, которые развелись либо никогда не были женаты. На первом месте рейтинга оказался 54-летний владелец холдинга LetterOne и "Альфа-Групп" Михаил Фридман, чье состояние оценивается в $15,1 млрд. Он развелся более 10 лет назад, у него четверо детей.

Второе место в списке «свободных» предпринимателей занял 52-летний владелец инвесткомпании Millhouse и английского футбольного клуба Chelsea Роман Абрамович с состоянием $12,4 млрд. Он также разведен, есть семеро детей.

Замыкает тройку лидеров владелец группы ОНЭКСИМ и совладелец баскетбольного клуба НБА Brooklyn Nets 53-летний Михаил Прохоров. Его состояние — $9,8 млрд. Официально женат бизнесмен никогда не был.

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