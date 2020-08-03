Forbes опубликовал список самых богатых звезд России

Журнал Forbes назвал имена звезд российского шоу-бизнеса, у которых самые высокие доходы за 2020 год.

Возглавляет рейтинг лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров, его доходы оцениваются в 8,8 млн долларов. За ним следуют певцы Егор Крид и Дима Билан, которые заработали 6,9 млн долларов и 6,8 млн долларов соответственно, пишет ФАН.



Доходы рэпера Басты и народного артиста Филиппа Киркорова оказались одинаковыми – 6,6 млн долларов.

Вторую пятерку открывает популярная российская певица Полина Гагарина, которая за год заработала 6,4 млн долларов. Следом идут группа "Би-2" (6 млн долларов), певец Григорий Лепс (5,3 млн долларов), рэпер Тимати и телеведущий Иван Ургант (по 5,1 млн долларов).

Также в список вошли солист "Руки Вверх" Сергей Жуков, певцы Николай Басков и Сергей Лазарев, шоумен Александр Ревва, актер Дмитрий Нагиев, певец Стас Михайлов, юморист Максим Галкин, певец Валерий Меладзе и поп-исполнительница Zivert.

Доход звезд отечественного шоу-бизнеса считались в период с 1 мая прошлого года по 30 апреля 2020 года.