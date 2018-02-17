Ford Fusion рухнул с моста в Петрозаводске

В Петрозаводске автомобиль пробил ограждения и упал с моста.

По предварительным данным ГИБДД, в субботу, около 11 часов на Комсомольском проспекте (в районе моста через железную дорогу) водитель автомобиля Ford Fusion, двигаясь со стороны Кукковки, допустил занос автомобиля.

"Автомобиль неуправляемо пересек встречную полосу, пробил ограждение моста и упал вниз (вне железнодорожного полотна). Пассажир Ford с места ДТП доставлен в лечебное учреждение, характер травм и личность пассажира уточняется. Обстоятельства ДТП выясняются", - отметили в ведомстве.