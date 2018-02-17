Табурет Эконом
490
299
Набор для рассады
89
69
Ламинат KRONOSTAR
199
179
Снегоуборщик
5990
2990
Ящик для инструментов
180
139
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Происшествия
12:17, 17 Февраля 2018

Ford Fusion рухнул с моста в Петрозаводске

По теме

ФОТО и ВИДЕО: Маршрутка и самосвал столкнулись в Петрозаводске
17.02.18 10:18
В Суоярви пьяная женщина устроила дебош в кафе
16.02.18 17:40
Охранники торгового центра Петрозаводска вызвали полицию, когда их стали оскорблять пьяные посетители
16.02.18 17:20
Все новости
Загрузка...

В Петрозаводске автомобиль пробил ограждения и упал с моста.

По предварительным данным ГИБДД, в субботу, около 11 часов на Комсомольском проспекте (в районе моста через железную дорогу) водитель автомобиля Ford Fusion, двигаясь со стороны Кукковки, допустил занос автомобиля.

"Автомобиль неуправляемо пересек встречную полосу, пробил ограждение моста и упал вниз (вне железнодорожного полотна). Пассажир Ford с места ДТП доставлен в лечебное учреждение, характер травм и личность пассажира уточняется. Обстоятельства ДТП выясняются", - отметили в ведомстве.

По теме

ФОТО и ВИДЕО: Маршрутка и самосвал столкнулись в Петрозаводске
17.02.18 10:18
В Суоярви пьяная женщина устроила дебош в кафе
16.02.18 17:40
Охранники торгового центра Петрозаводска вызвали полицию, когда их стали оскорблять пьяные посетители
16.02.18 17:20
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-02-17 14:23:33
Под мостами не хожу. То окурок сверху кинут, то машина упадет.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
12.02.2018, 16:58
Предприниматели Имановы задержаны в Петрозаводске
14.02.2018, 15:12
Житель Карелии несколько лет истязал и насиловал собственных дочерей
13.02.2018, 10:28
В общежитии Петрозаводска произошло убийство
13.02.2018, 13:50
СК раскрыл подробности задержания Иманова
16.02.2018, 09:52
"Пилоты ругались, пока лайнер не врезался в землю"
12.02.2018, 12:00
Кто самый богатый кандидат?

Аналитика

16.02.2018 16:29
Обществоведение
"У нас курицы несут яйца, мы этими яйцами кормим хорьков и ежика" 1
Живой уголок Дворца творчества детей и юношества Петрозаводска научился кормить себя сам.
Кто стоит за карельскими телеграм-каналами? 3
12.02.2018 14:47
Выборы в "прямом эфире"
12.02.2018 14:34
Кто самый богатый кандидат? 3
12.02.2018 12:00
"Золотой стандарт" пассивного созерцания 4
09.02.2018 14:37
Вся аналитика

Чтиво

16.02.2018 12:24
Без политики
Я могу себя преодолеть!
Более двух с половиной тысяч некоммерческих организаций России в прошлом году получили президентские грант на развитие гражданского общества.  В числе счастливчиков - Карельская региональная общественная организация родителей "Поможем нашим детям".
Skoda Rapid - семья будет довольна
16.02.2018 12:02
Прошлое и настоящее лыжни "Фонтаны" 4
13.02.2018 12:21
Стоит ли ГИБДД на страже безопасности дорожного движения? 2
12.02.2018 13:32
архив чтиво

Медиа

"Стоп-кадр" с Ефимом Овчинниковым от 15.02.2018
15.02.2018 21:20
все фото и видео

Опрос

А вы смотрите Олимпиаду-2018?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»