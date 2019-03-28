Ford прекратит производить легковые автомобили в России

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Совместное предприятие Ford Sollers объявило о прекращении производства легковых автомобилей в рамках реструктуризации бизнеса в России.
Реструктуризация бизнеса предполагает завершение производства легковых автомобилей к концу июня 2019 года с последовательным закрытием двух автомобильных заводов Ford Sollers в Набережных Челнах и Всеволожске, а также завода двигателей в ОЭЗ "Алабуга" (г.Елабуга). Данные меры приведут к значительному сокращению штата сотрудников, которое будет проводиться в первую очередь по программе добровольного увольнения с выплатой дополнительных компенсаций, пишут "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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