Ford прекратит производить легковые автомобили в России

Совместное предприятие Ford Sollers объявило о прекращении производства легковых автомобилей в рамках реструктуризации бизнеса в России.

Реструктуризация бизнеса предполагает завершение производства легковых автомобилей к концу июня 2019 года с последовательным закрытием двух автомобильных заводов Ford Sollers в Набережных Челнах и Всеволожске, а также завода двигателей в ОЭЗ "Алабуга" (г.Елабуга). Данные меры приведут к значительному сокращению штата сотрудников, которое будет проводиться в первую очередь по программе добровольного увольнения с выплатой дополнительных компенсаций, пишут "Вести Карелии".

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